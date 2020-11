Pensioni, nel 2021 non aumentano: le novità

(Fotogramma)

Le pensioni non aumenteranno nel 2021. E' il quadro che, dopo il decreto firmato a due mani dai ministri dell’Economia e del Lavoro e la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, viene delineato da laleggepertutti.it., "Gli assegni previdenziali del 2021 resteranno intatti, cioè le pensioni non aumenteranno il prossimo anno".

La situazione è riconducibile all'inflazione. Secondo l’Istat, infatti, la variazione dell’indice di riferimento per il 2020 rispetto al 2019 registra un leggero calo dello 0,3%, indipendentemente da quello che succederà nell’ultimo trimestre di quest’anno. Poiché la legge prevede che l’adeguamento degli importi delle pensioni non possa essere negativo, quel leggero calo viene arrotondato e fissato a zero. Insomma, l’assegno non diminuisce ma nemmeno aumenta.

Una piccolissima variazione dovrebbe essere riscontrata nella pensione di gennaio. I dati dicono che la variazione applicata in via provvisoria nel 2020 è stata dello 0,4% rispetto all’anno precedente e che il valore definitivo è di +0,5%. Significa che a gennaio, secondo laleggepertutti.it, verrà riconosciuto uno 0,1% in più rispetto agli importi erogati durante il 2020.