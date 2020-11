Nuovo dl ristori, bozza: a chi va il bonus da 1.000 euro

(Fotogramma)

E' in arrivo un'indennità una tantum di 1.000 euro per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo. Lo prevede una bozza del decreto legge ristori quater. La norma interessa, in particolare, i lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il primo gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente né di Naspi.