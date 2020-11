Coronavirus, l'appello degli editori alla politica: "Settore a rischio, subito interventi"

Un appello degli editori ai parlamentari, perché si intervenga a sostegno di un settore essenziale per la vita democratica del Paese. L'iniziativa è stata decisa dal Consiglio generale della Fieg, che ha invitato tutti gli associati a pubblicare il testo integrale dell'appello.

"I giornali, cartacei e online, danno voce ai cittadini e garantiscono il dialogo con le istituzioni e la politica - si legge - L’esistenza di un’informazione economicamente libera e indipendente, che è il fondamento della democrazia, è oggi a rischio per la crisi aggravata dalla pandemia. Gli editori della Fieg chiedono ai parlamentari interventi urgenti a sostegno del settore. Non spegnete la voce dei cittadini! Lasciate ai cittadini la libertà di informarsi per contribuire alla vita democratica".