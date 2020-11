SanChip Innovation è la migliore startup al femminile, premio speciale AXA/Angels4Women

Patrick Cohen, Ceo di AXA Italia

Un chip miniaturizzato gestibile da remoto, e in grado di monitorare lo stato di usura del lubrificante dei macchinari industriali, causa del 75% dei guasti all’interno di essi. E' quanto ha ideato SanChip Innovation, la cui co-founder è Denise Pezzuoli, insieme a Leonardo Mattioli e Marco Cozzolino. E proprio a SanChip Innovation, in occasione della decima edizione del Premio Gaetano Marzotto, la startup competition di riferimento per l’ecosistema dell’innovazione italiana, il Gruppo assicurativo AXA Italia ha assegnato il premio speciale AXA/Angels4Women per la migliore startup al femminile. SanChip Innovation, avrà ora la possibilità di essere accompagnata in un percorso di incubazione di eccellenza del valore di 50.000 euro presso Impact Hub Milano.

Continua così il percorso a supporto dell’empowerment delle donne nell’ambito di Angels4Women, primo network italiano di business angels con focus sull’imprenditoria femminile, fondato dal Gruppo assicurativo AXA Italia e Impact Hub Milano, incubatore di eccellenza di startup innovative ad alto potenziale di impatto sociale, ambientale e culturale.

All’interno del chip realizzato dalla startup premiata, è possibile effettuare una serie di misurazioni che consentono di rilevare i parametri chimico-fisici di un lubrificante al fine di valutare sia il su processo di invecchiamento sia l’usura dei macchinari in cui viene utilizzato.

Alla base dell’innovazione, la tecnologia lab-on-chip, che porta la potenza di un laboratorio in un dispositivo miniaturizzato nel palmo della mano e consente analisi ad alta sensibilità, con importanti potenzialità non solo in ambito industriale ma anche in ambito agroalimentare e sanitario.

“Continuiamo con orgoglio - ha dichiarato Patrick Cohen, Ceo del Gruppo assicurativo AXA Italia - a sostenere le migliori idee imprenditoriali al femminile in Italia con azioni concrete e siamo felici di premiare SanChip Innovation, una startup giovane, femminile, visionaria che porta un contributo in un Paese che vuole essere sempre più digitale, sostenibile e inclusivo. L’innovazione di SanChip potrà avere un impatto di applicazione anche in altri ambiti come quello sanitario, così rilevante soprattutto in questo momento storico, e garantire un migliore accesso a prevenzione e cura per le persone più fragili”.

“Il premio a SanChip - ha sottolineato Lorenza Morandini, Managing Director e Board Member di Angels4Women - conferma quanto grande sia il potenziale e la preparazione delle nostre imprenditrici italiane, che come Denise Pezzuoli nella maggior parte dei casi sono vere e proprie scienziate o ingegneri donna. Sono proprio questi, i tipi di realtà che Angels4Women vuole sostenere per la migliore crescita del nostro paese”.

“È un'opportunità incredibile - ha dichiarato Cristiano Seganfreddo, direttore e founder di PMGX e di 2031- per una startup poter collaborare con AXA Italia e Angels4Women. Il percorso messo a disposizione permette infatti di costruire una collaborazione attiva per uno sviluppo imprenditoriale e del network. Il sistema che abbiamo costruito assieme, in questi anni di collaborazione, rappresenta un sostegno fondamentale all’innovazione italiana”.

Con 160.000 collaboratori e 108 milioni di clienti in 57 Paesi, il Gruppo AXA è tra i leader mondiali nel settore della protezione. In Italia oltre 4.000.000 di clienti si affidano ad AXA, forte di una rete altamente professionale di circa 650 agenzie, della compagnia digitale QUIXA Assicurazioni e primario partner bancassicurativo, a partire dal Gruppo Montepaschi.

Angels4Women è l'associazione, promossa da AXA Italia e da Impact Hub Milano, che ha l’obiettivo di promuovere e divulgare l’attività di angel investing e nello specifico supportare l’imprenditorialità al femminile tramite incontri periodici tra le socie, i soci e le imprenditrici, favorire la valutazione di progetti imprenditoriali di aziende che si trovano nella fase iniziale della loro attività, che presentino alto potenziale di crescita e siano caratterizzate da un alto tasso di innovatività. Favorisce la condivisione di esperienze imprenditoriali e sviluppa attività di formazione ed eventi rivolti a start-up, business angel e corporate, aventi come scopo la promozione sia dell’imprenditoria femminile che del Corporate Venture Capital.