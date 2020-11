Tirrenia: "Ancora in attesa proroga ma collegamenti Sardegna confermati fino al 3"

"Prendendo atto del comunicato del Mit, ed accogliendo con favore il percorso intrapreso, che porterà alla nuova ed indispensabile gara per i collegamenti in continuità territoriale per la Sardegna e le isole Tremiti, rimaniamo invece in attesa di risposte circa la proroga al 28 febbraio p.v. che stiamo operando, in assenza di coperture dal 18 luglio u.s. sulla parola e con grande senso di responsabilità verso la Sardegna che colleghiamo dal 1880 e verso i nostri 6.000 collaboratori". Così in una nota Tirrenia.

"Alla luce di quanto sopra, delle esigenze del Mit e soprattutto dell’emergenza dovuta all’alluvione in Sardegna confermiamo tutti i collegamenti fino a giovedì 3 dicembre p.v. auspicando che questo tempo, per noi ormai non più prorogabile, sia sufficiente al Ministero per dare le risposte che la Società, i suoi collaboratori ed i territori coinvolti stanno chiedendo dal luglio scorso. Inoltre, alla luce dell’emergenza in Sardegna, fino a giovedì 3 dicembre p.v. i mezzi della protezione civile impegnati nei territori coinvolti dall’alluvione ed i cittadini residenti nei comuni coinvolti potranno usufruire del passaggio gratuito da parte della Compagnia per rientrare in Sardegna".