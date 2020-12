Poste, valutazione Ue indica ruolo fondamentale servizio

La valutazione effettuata dalla Commissione europea, che ha stabilito che le compensazioni riconosciute dallo Stato a Poste Italiane per la fornitura del servizio postale universale sono in linea con le norme comunitarie in materia di aiuti di Stato, "tiene in conto il fatto che la compensazione concessa, fondata su un metodo solido e prudente, costituisce solo parziale recupero del costo complessivo che Poste Italiane sostiene per la fornitura del servizio universale, e mette in rilievo ancora una volta il ruolo fondamentale del servizio universale e di Poste Italiane nella promozione della coesione sociale, economica e territoriale del nostro Paese". A sottolinearlo Poste Italiane in una nota.

Il servizio postale universale, rileva la società, comprende i servizi postali di base erogati in tutto il territorio nazionale, che Poste è tenuta a fornire nel rispetto di requisiti minimi di prezzo e di qualità: raccolta, trasporto, smistamento e distribuzione degli invii postali fino a 20 Kg, i servizi relativi agli invii raccomandati e assicurati e quelli legati alla così detta “posta massiva”.

In base al contratto di Programma concluso con il Ministero dello Sviluppo Economico per il quinquennio 2020-2024, Poste Italiane riceverà una compensazione di 262 milioni di euro all'anno.

Poste Italiane, cita infine quanto riconosciuto dal Vice Presidente della Commissione e Commissario alla Concorrenza, Margrethe Vestager, dicendo che “l’accesso ai servizi postali è essenziale per tutti i cittadini e le imprese europee. La decisione odierna consente a Poste Italiane – ha sottolineato il Commissario - di continuare a fornire servizi postali di base in tutto il territorio italiano a prezzi accessibili, senza indebite distorsioni della concorrenza".