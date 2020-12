Energia, carattere e solidità per il nuovo suv elettrico di Opel

Elettrico, emissioni zero, carattere audace ed energico. Sono i punti di forza del nuovo Suv elettrico Opel Mokka, seconda generazione del bestseller della casa automobilistica tedesca, efficiente e compatto, adatto alla guida in aree urbane e in autostrada.

Il design del nuovo Mokka si presenta con una linea accattivante e solida, curata fin nei minimi dettagli. Il Suv elettrico è anche il primo modello ad avere il nuovo frontale del Marchio Opel: l’Opel Vizor, un modulo elegante, esteso su tutta la parte anteriore del veicolo al di sotto del cofano, che fa da cornice alle caratteristiche del marchio, come i fari a matrice IntelliLux LED® di ultima generazione e la tipica firma alare delle luci di marcia diurna a LED.

Uno stile inconfondibile che si ritrova all’interno dell’abitacolo, con il Pure Panel: due schermi di dimensioni fino a 10 e 12 pollici: quello centrale è inclinato verso il guidatore e le prese d'aria sono poste in secondo piano per migliorare l'esperienza di benessere. Pure Panel offre le tecnologie più innovative e le informazioni più importanti per il conducente, “azzerando” tutti gli stimoli visivi “fastidiosi”. Anche il design della console centrale si caratterizza per la “purezza” delle linee, con tutti i moduli perfettamente integrati, senza alcuna sporgenza che possa disturbare l’attività di guida.

“Nuovo Opel Mokka è un concentrato di stile e tecnologia e cambierà la percezione del nostro Marchi. Con Mokka, stiamo reinventando Opel e presentiamo il nostro design per il prossimo decennio - dichiaraMichael Lohscheller, CEO di Opel- Evidenzia tutto ciò che il marchio rappresenta oggi e in futuro: Mokka è divertente, efficiente e innovativo sotto tutti gli aspetti. Inoltre, incarna perfettamente i valori del Marchio Opel - eccitante, accessibile, tedesco - nel modo più progressivo. È la prima Opel a essere elettrica sin dal suo lancio; una vera prova del fatto che Opel sta iniziando il processo di elettrificazione”.

Nuovo Mokka non smentisce la tradizione di Opel nel proporre tecnologie innovative di classe superiore per una vasta gamma di acquirenti. Offre sistemi avanzati come ACC (Advanced Cruise Control) con funzione di stop and go, per affrontare il traffico in modo confortevole e disinvolto. Anche il sistema di illuminazione offre tecnologie di classe superiore con i fari a matrice IntelliLux LED® con 14 elementi che eliminano l’abbagliamento degli altri utenti in modo automatico. È disponibile, inoltre, una telecamera posteriore per la visione panoramica a 180 gradi.

Nuovo Mokka è disponibile con una motorizzazione completamente elettrica. Il vantaggio delle emissioni zero e, dunque, di un’alta sostenibilità si combina perfettamente con un’esperienza di guida agile e dinamica. I guidatori possono scegliere fra tre modalità di guida: Normale, Eco e Sport. La velocità massima limitata elettronicamente è di 150 km/h per preservare l'energia immagazzinata nella batteria da 50 kWh e l'autonomia. Il sistema di ricarica rapida DC (corrente continua) da 100 kw è di serie e consente di caricare l'80% della batteria in soli 30 minuti, solo presso le stazioni di ricarica pubblica rapida Il nuovo Suv elettrico Opel Mokka-e è pronto per tutte le opzioni di ricarica, da monofase a trifase a 11 kW, con la batteria in garanzia per otto anni.

L’eccezionale progettazione della seduta, tipica di Opel, si arricchisce con nuovi optional nel nuovo Mokka: sedili ergonomici regolabili a sei vie, sedili sportivi in Alcantara o in pelle. Novità suggestiva è il sedile riscaldato in pelle con superficie forata e funzione di massaggio per il guidatore.

La nuova gamma di infotainment intrattiene guidatori e passeggeri di Opel Mokka. Sono disponibili sistemi multimediali Radio e Multimedia Navi con touchscreen a colori da 7 pollici e il sistema top di gamma Multimedia Navi Pro con touchscreen a colori da 10 pollici ad alta risoluzione. I monitor sono posizionati idealmente verso il guidatore. I sistemi multimediali compatibili con Apple CarPlay e Android Auto sono dotati di controllo vocale integrato.

Il nuovo Suv elettrico offre anche il servizio Opel Connect: la LIVE navigation2 con informazioni sul traffico in tempo reale, oltre a un collegamento diretto all'assistenza in caso di guasti. Inoltre, grazie alla eCall, il viaggio è molto più sicuro e rilassante: se, per esempio, gli airbag o i tendicinghia si attivano, la eCall contatta automaticamente il servizio di emergenza di pubblica sicurezza locale.

Il nuovo Opel Mokka sarà disponibile nelle concessionarie da inizio 2021 e sarà offerto con motori diesel e benzina particolarmente efficienti.