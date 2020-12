Da Poste Italiane Buoni Fruttiferi dedicati ai minori

In collaborazione con Postenews

I Buoni Fruttiferi Potali (BFP) dedicati ai minori di età sono emessi da Cassa Depositi e Prestiti e collocati in esclusiva da Poste Italiane, attraverso la rete degli oltre 12 mila uffici postali e online sul sito poste.it. La forza di questa soluzione sta nella sicurezza dell’investimento: sono infatti garantiti dallo Stato italiano, non hanno costi di sottoscrizione e rimborso (a parte gli oneri fiscali previsti dalla legge) e si può partire con un importo minimo di 50 euro. Si può chiedere in ogni momento il rimborso del capitale investito, che sarà corrisposto insieme agli eventuali interessi maturati sui quali si applica una ritenuta fiscale agevolata del 12,50%.

Gli interessi fissi maturano fino al compimento del 18° anno di età e riconoscono un rendimento annuo lordo che può arrivare fino al 2,50%, in base all’età del minore al momento della sottoscrizione del Buono (compresa tra zero e i 16 anni e 6 mesi non compiuti). E’ inoltre possibile indirizzare i più giovani al risparmio attraverso il piano “Piccoli e Buoni” che Poste Italiane mette a disposizione dei clienti titolari di un libretto di risparmio postale o di un conto corrente BancoPosta. Il programma prevede la sottoscrizione periodica di Buoni Fruttiferi Postali “Dedicati ai minori” e, al compimento del 18esimo anno, l’importo dei BFP sottoscritti, comprensivo degli interessi maturati nel tempo, sarà automaticamente accreditato sul Libretto di risparmio postale intestato al minore.

