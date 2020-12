Tampon tax, emendamento Boldrini: Iva al 5% per tutti gli assorbenti

Fotogramma

Iva ridotta al 5% per tutti gli assorbenti non solo quelli biodegradabili. Un emendamento alla manovra a prima firma Laura Boildrini (Pd) chiede uno sforzo in più rispetto al taglio dell'imposta ottenuto in Legge di Bilancio lo scorso anno per gli assorbenti compostabili o lavabili, estendendo lo sgravio a tutti i prodotti "per la protezione dell'igiene femminile quali assorbenti igienici esterni e tamponi interni, coppette mestruali". Per le coperture per 300 milioni di euro si propone di attingere dal fondo per le esigenze indifferibili.