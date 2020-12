Natale 2020, dolci più 'salati': prezzo pandoro +25%

(Fotogramma)

I costi dei dolci tipici natalizi quest'anno fanno registrare un aumento medio del +5% rispetto al 2019. In particolare il prezzo medio del pandoro classico, monitorato prendendo in considerazione sia i prodotti delle marche più blasonate che di quelle meno conosciute, risulta pari a 9,55 euro (+25%), raggiungendo così il costo del panettone, che invece cresce del +2%. E' quanto emerge dalla quarta edizione dell’indagine realizzata dall’Osservatorio Federconsumatori, che monitora i costi, ma anche le scelte e le preferenze degli italiani in relazione ai dolci che verranno consumati sulle tavole natalizie.

Oggi in commercio esistono numerose varianti di questi dolci, ma in vetta alle preferenze degli italiani vi sono sempre il pandoro classico e il panettone ambrosiano: 1 famiglia su 4 acquista la versione tradizionale, immediatamente seguita dalle versioni al cioccolato (1 su 6). Qualcuno acquisterà (il 12%) il panettone online, ma si tratta di un mercato ancora marginale rispetto a quello nei negozi e presso la grande distribuzione: spesso, infatti, i costi applicati (fatta eccezione per i supermercati online) risultano più onerosi (i prezzi online sono più cari in media del +4,2% rispetto a quelli dei negozi).