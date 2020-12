Spazio, Primo Space Fund investe in Aiko, startup di software AI spaziali

Firmato da Primo Space Fund un accordo di investimento con Aiko, la startup italiana che sviluppa software di Intelligenza Artificiale per l’automazione delle missioni spaziali. Fondata da Lorenzo Feruglio, Giorgio Albano e Loris Franchi, Aiko è nata in I3P, l'Incubatore di Imprese del Politecnico di Torino. Al round di investimenti partecipa anche Geminea, holding di partecipazioni focalizzata in start up che operano nel settore dell’Intelligenza Artificiale e che per prima ha investito in Aiko nel 2019.

"L’Italia è un player estremamente rilevante nel settore spaziale, sia in ottica europea che mondiale, con molte iniziative che ci contraddistinguono per innovazione sia tecnica che commerciale" commenta con l'Adnkronos il Ceo e founder di Aiko, Lorenzo Feruglio. "In questo senso, -sottolinea l'imprenditore- oltre all’apporto dei player tradizionali, il settore delle Pmi e delle startup è sicuramente molto vivace, e nel futuro vedremo sicuramente altri casi interessanti. E in questo, il supporto degli incubatori è uno dei fattori essenziali per la crescita e lo sviluppo di queste realtà".

"Siamo estremamente motivati dall’aver ricevuto questo investimento e dal supporto che Primo Space darà ad Aiko, questo ci consentirà̀ di posizionare Aiko come leader nello sviluppo e fornitura di tecnologie all’avanguardia per l’automazione delle missioni spaziali" afferma Feruglio spiegando che "queste tecnologie, grazie all’apporto dell’Intelligenza Artificiale, hanno raggiunto complessità e capacità inimmaginabili solo qualche anno fa, e il settore spaziale può beneficiare enormemente di questo trasferimento tecnologico".

"Vogliamo creare qualcosa di molto raro nel settore spaziale, una startup deep tech concentrata nel risolvere un problema molto complesso e specifico, ma con impatto enorme nel settore" scandisce ancora il Ceo e Founder di Aiko, prima società in Europa ad avere dimostrato in orbita algoritmi di deep learning in un mercato di riferimento costituito dai produttori di satelliti, sviluppatori software per la gestione delle missioni e da società che operano missioni spaziali. Imprese che, con l’utilizzo delle tecnologie sviluppate dalla startup puntano ad "aumentare il grado di automazione delle loro infrastrutture, potenziare le prestazioni dei sistemi spaziali, e introdurre autonomia nelle decisioni prese durante le missioni, introducendo forti risparmi nei costi relativi a queste ultime" sottolineano da Aiko.

"Siamo molto contenti di accompagnare lo sviluppo di una realtà̀ come Aiko nel panorama della New Space Economy Italiana e di fornire le risorse per la crescita di una società e di un settore così innovativo" affermano Matteo Cascinari e Giorgio Minola, General partners di Primo Space. Primomiglio Sgr è stata coadiuvata nella valutazione scientifica dalla Fondazione E. Amaldi, partner tecnologico di Primo Space, mentre per quanto riguarda l’assistenza legale dallo studio Mjh Alma.

"Il finanziamento di Aiko rappresenta il primo traguardo del fondo Primo Space a pochissimi mesi dalla sua costituzione e conferma l’importanza del venture capital per le aziende del nostro Paese" sottolinea Maria Cristina Falvella, Presidente della Fondazione E. Amaldi. "È una grande soddisfazione - aggiunge Giuseppe Scellato, presidente di I3P- vedere crescere startup come Aiko che hanno scelto di investire sull’innovazione e sull’Intelligenza Artificiale in un mercato strategico per il nostro Paese come l’aerospace".