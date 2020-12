Pagamenti contactless, si alza soglia per operazioni senza pin

Immagine di repertorio (Fotogramma/Ipa)

A partire dal primo gennaio 2021 sarà possibile effettuare anche in Italia pagamenti contactless, fino a 50 euro, senza l’inserimento del codice pin.

La soglia per la quale non sarà più necessario inserire la combinazione segreta legata a bancomat o carte di credito non sarà più 25 euro ma va a raddoppiarsi.

Tutti gli attori dei pagamenti digitali in campo (banche ed esercenti) adatteranno strumenti e processi per l'implementazione e l’attuazione operativa della nuova misura a partire dal prossimo anno. Bancomat, Mastercard e Visa, che hanno raggiunto l'accordo, ''in qualità di principali circuiti di pagamento presenti nel nostro Paese, si impegnano così a guidare il mondo dei pagamenti verso uno step importante che segnerà un netto miglioramento della quotidianità dei consumatori''.