Cashback, app IO in tilt e Twitter si infiamma

Cashback, assalto all'app IO. A meno di 24 ore dalla partenza del piano Cashless di governo, gli utenti alle prese con l'app IO - necessaria per la registrazione dell'Iban per i futuri rimborsi - invadono Twitter per segnalare alcuni problemi sul suo funzionamento. E piovono battute, ma anche proteste, sotto l'hashtag dedicato o all'indirizzo dell'account ufficiale, che replica promettendo aggiustamenti: "Ciao, alcuni utenti - si legge - rilevano un errore temporaneo nella sezione Portafoglio, ma il nostro team è al lavoro già da alcune ore, insieme ai nostri fornitori, per risolverlo nel più breve tempo possibile. Grazie".

Troppo poco per chi tenta di registrarsi, che ora chiede se "c'è qualcosa che la PA riesca a fare che funzioni al primo colpo", sottolineando come "dopo il #bonusmobilità ecco il (solito) fantastico esordio di una iniziativa informatica della PA #io #cashback". E ancora: "#Cashback non funziona l'app, mi dà errore se aggiungo un pagamento, me lo immaginavo"; "Che strano, l'app io non funziona, chi lo avrebbe mai detto #cashback". E nella miriade di messaggi, ecco anche quello indirizzato alla ministra Pisano: "Nel 2020 - si legge - 'troppi accessi' sono solo la giustificazione di un sistema progettato male", il rimprovero.