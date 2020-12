Cashback Natale, app Io funziona: problemi risolti

L'app Io, presa d'assalto in vista della partenza del programma Cashback, verso il normale funzionamento. Nell’ultimo periodo, con Sia spa e Microsoft, ''abbiamo intensificato le attività di potenziamento e test di tutte le componenti tecnologiche'' dell'app cashback, afferma PagoPa in una nota. ''Questo, unito all’interesse riscosso dall’iniziativa, ha comportato momentanei rallentamenti nell’app Io, che abbiamo progressivamente risolto per garantire una esperienza soddisfacente al cittadino''.

In precedenza, in un'altra nota, PagoPa aveva evidenziato che "siamo consapevoli che potrebbero verificarsi momentanei disservizi'' per coloro che proveranno nella giornata di oggi a scaricare l'app Cashback. ''Se questo dovesse accadere, confidiamo nella comprensione e pazienza dei cittadini, scusandoci sin da ora''. Noi di PagoPA ''assicuriamo il massimo impegno e tutta la professionalità che un’iniziativa così ambiziosa richiede'', si sottolineava. Ma soprattutto, ''vogliamo assicurare un servizio di qualità alle persone e con la massima trasparenza continueremo a informare tutti sull’evoluzione del progetto, a comunicare tramite gli account social dell’app IO e supportare con i canali dedicati in app ogni richiesta di assistenza''.

PALAZZO CHIGI - "Solo nelle prime ore di oggi, con l’attivazione del servizio che consente di aderire al programma Cashback, sull’app IO abbiamo ricevuto quasi mezzo milione di nuove richieste di aggiunta di una carta nella sezione Portafoglio, con picchi di circa 6000 accessi al secondo. Al momento, sono già circa 1 milione gli utenti che hanno caricato un metodo di pagamento e stanno attivando il Cashback. Sono numeri impressionanti". Lo rende noto Palazzo Chigi, spiegando che "questi imponenti flussi di traffico che insistono sulla sezione Portafoglio dell’app IO stanno causando alcuni problemi che si risolveranno a breve".