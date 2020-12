Angeletti (Intesa Sanpaolo): "Progetto Yep per incoraggiare donne verso materie Stem"

(Fotogramma)

"Il progetto che presentiamo va nella direzione" di incoraggiare le donne verso materie universitarie Stem "e si aggiunge ad altre partnership come Inspiring girls di Valore D e il premio Women Value Company con la Fondazione Bellisario". Lo ha ricordato Paola Angeletti, chief operating officer di Intesa Sanpaolo, presentando il progetto ''Yep - Young Women Empowerment Program', realizzato da Intesa Sanpaolo in collaborazione con la Fondazione Ortygia Business School, nel corso dell'incontro 'Il ruolo delle donne nello sviluppo del Sud Italia', organizzato dal gruppo bancario.

"Sono tutte misure - ha proseguito - per facilitare la formazione di giovani, spesso con ulteriori agevolazioni per il Sud. Abbiamo prestiti a condizioni molto favorevoli per gli studenti e le studentesse universitarie, come ad esempio Per Merito, attraverso il quale abbiamo erogato al 30 settembre 72 milioni di euro e, un progetto in particolare, Fondo StudioSì, realizzato con il ministero dell’Università e della Ricerca e la Bei, è specifico per il Sud".

"Abbiamo anche iniziative per le scuole secondarie - ha detto ancora - come un programma di alternanza scuola lavoro tra i più ricchi e ambiti in Italia che tocca 2.500 studenti di 100 scuole in venti regioni, e tra questi 500 in scuole di Napoli, Bari, Cagliari, Cosenza, Catania e Palermo, e che si pone come un vero e proprio orientamento alle professioni bancarie, e una importante collaborazione a Taranto con Ibm per trasmettere a studentesse e studenti competenze su intelligenza artificiale e diagnostica informatica", ha concluso Angeletti.