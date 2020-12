Banca Mediolanum, a novembre volumi commerciali di 716 mln e 9,5 mld da inizio anno

(Fotogramma)

Banca Mediolanum ha registrato a novembre volumi commerciali di gruppo di 716 milioni di euro, di cui 423 milioni di raccolta netta totale. I volumi commerciali da inizio anno si attestano a 9,5 miliardi, mentre la raccolta totale netta a 6,6 miliardi. Le erogazioni di mutui e prestiti ammontano a 279 milioni e la raccolta di polizze protezione a 13 milioni.

Massimo Doris, amministratore delegato di Banca Mediolanum, sottolinea che "anche a novembre continuano a riscuotere grande interesse le soluzioni contenitore come MyLife e i servizi di investimento ad ingresso graduale come Double Chance. Con il solido risultato di 273 milioni in risparmio gestito e 423 milioni di raccolta netta abbiamo già raggiunto 3,4 miliardi in gestito da inizio anno, principalmente investiti in azionario, e un nuovo record storico per quanto riguarda la raccolta totale pari a 6,6 miliardi. Se consideriamo che il precedente record risale al 2009, altro anno di gravi preoccupazioni sui mercati e per l’economia, emerge ancora una volta la forza del nostro modello di business in particolare nei momenti di crisi. Prosegue inoltre la crescita a doppia cifra delle erogazioni e delle polizze protezione, portando il totale dei volumi commerciali da inizio anno a 9,5 miliardi”.

Doris si dice felice anche per lo "straordinario interesse che i più giovani stanno riservando a Flowe: dal lancio di giugno ad oggi abbiamo acquisito 465.000 clienti, più del doppio del nostro obiettivo iniziale, segnale della centralità dei temi legati alla sostenibilità, al benessere individuale e ai nuovi stili di vita responsabili, fulcro della nostra nuova app bancaria”.