Recovery fund, "Capacità spesa vero problema del Paese"

"La capacità di spesa è il vero problema del nostro Paese, che non si risolve con la costituzione di strutture o sovrastrutture, strutture di missione o task force che dir si voglia". Lo ha detto Antonello Colosimo, giudice della Corte dei Conti, intervenendo a #UNLOCK_IT, seconda edizione di SUDeFUTURI, organizzato dalla Fondazione Magna Grecia, che si tiene da oggi all'11 dicembre in diretta streaming dal Palazzo dell’Informazione di AdnKronos, in piazza Mastai a Roma.

"Chi risponde delle progettazioni -ha continuato- sono le amministrazioni, chi firma gli atti che costituiscono poi oggetto di rendiconto sono i direttori generali per la parte di competenza, e se questi non sono nelle condizioni di operare con i poteri necessari non servirà la panacea di sovrastrutture", ha continuato Colosimo.

Quindi per Colosimo "si tratta di mettere in condizione le amministrazioni di funzionare veramente", ha concluso.