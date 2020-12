Trustpilot cambia policy recensioni, online anche durante verifiche

Pter Muhlmann, Ceo di TRustpilot, nel suo ufficio. (Foto Trustpilot)

Cambia la governance di Trustpilot nelle sue storiche recensioni che ora restano online anche durante le indagini. La piattaforma ha infatti deciso di cambiare il modo in cui gestisce le recensioni dei consumatori quando vengono segnalate dalle aziende. La decisione di mantenere le recensioni visibili al resto degli utenti mentre sono oggetto di indagine, è pensata, spiega Trustpilot, per evitare che i loro autori possano sentirsi in qualche modo censurati. Secondo un recente studio, infatti, quattro consumatori su dieci - esattamente il 42% di essi - si dichiarano preoccupati per la propria libertà di parola quando scrivono recensioni online.

"Le nuove modifiche alle nostre politiche sono importanti perché assicurano ai consumatori la possibilità di potersi fidare delle recensioni che trovano su Trustpilot" e che "rappresentano uno degli strumenti di innovazione e crescita più potenti che le aziende hanno a loro disposizione, e l’onestà e la trasparenza non fanno altro che aumentarne l’efficacia" commenta con l'Adnkronos il Ceo di Trustpilot, Peter Muhlmann.

Le recensioni dei consumatori, osserva il Ceo di Trsustpilot, "possono diventare il prossimo bersaglio, nel clima di sfiducia che predomina su Internet, specialmente per quanto riguarda la censura e la manipolazione dell’opinione dei consumatori e la presenza di fake news. A Trustpilot, vogliamo che l’apertura e la trasparenza nelle recensioni sia la base, per dare voce ai consumatori e, allo stesso tempo, per aiutare le aziende sane a crescere".

"Le aziende che gestiscono le proprie recensioni in modo trasparente, dimostrano quanto tengono in considerazione le opinioni dei propri clienti. Al contrario, - continua Muhlmann- quelle che censurano le recensioni mandano tutt'altro messaggio, cioè che non sono disposte ad ascoltare ciò che i consumatori pensano e, quindi, anche a migliorare il proprio rapporto con loro, e dunque il proprio business"

Muhlmann osserva inoltre che "quando si tratta di recensioni, è importante mostrare tanto il feedback positivo quanto quello negativo: in questo modo, tutti possono vedere quanto un business è disposto ad accogliere l'opinione altrui e il cambiamento che ne può derivare".

Con questa nuova policy di Trustpilot, mentre prima una recensione segnalata da un’azienda sarebbe stata temporaneamente nascosta durante le indagini, ora tutte le recensioni segnalate rimarranno online mentre verranno esaminate, ad eccezione di quelle che presentano contenuti potenzialmente nocivi o illegali.