Autogrill, Tondato: "Con Villoresi Ovest guardiamo al futuro"

"Il grande investimento di oggi per Villoresi fa parte di un piano che abbiamo cominciato nel 2018 ripensando tutto il business europeo e quindi anche in Italia. Nel 2020 è successo quello che è successo, si è verificata una situazione molto difficile per il Gruppo, in certe settimane abbiamo perso anche il 95% delle vendite e abbiamo dovuto tagliare i costi per salvare la società, bloccando tutti gli investimenti. Poi però ci siamo guardati e abbiamo detto dobbiamo dare un segnale, il mondo non si ferma, ripartirà e ci siamo detti: ripartiamo da qualcosa di simbolico e guardiamo al futuro". E' quanto ha affermato Gianmario Tondato Da Ruos, ceo del Gruppo Autogrill, durante un webinar per la presentazione del nuovo Autogrill Villoresi Ovest.

"Villoresi non è un'area come le altre - ha spiegato il manager - intanto per la bellezza e la modernità della costruzione e anche perché è una delle dieci aree italiane su un terreno di nostra proprietà. Il senso di Villoresi è proprio questo: dare un futuro per andare oltre a questo periodo di difficoltà grandissima in cui sta versando tutto il mondo dei trasporti e, allo stesso tempo, valorizzare un'area che sta nel nostro portafoglio".

Tondato ha colto l'occasione per ringraziare tutti i colleghi che anche nel periodo difficile della prima e seconda ondata del Covid-19 hanno lavorato alla ripartenza e coloro che hanno continuato a gestire la rete 24 ore al giorno per sette giorni alla settimana, dando prova di grandissima dedizione al lavoro.