Recovery, Santo Versace: "Problema grosso è come siamo amministrati"

Fotogramma /Ipa

"Il problema molto grosso è di come siamo amministrati. Abbiamo una macchina statale di 945 persone al Parlamento che litigano dalla mattina alla sera, pagate per litigare". A dirlo l'imprenditore Santo Versace, in occasione di #UNLOCK_IT, seconda edizione di SUDeFUTURI, organizzato dalla Fondazione Magna Grecia, che si tiene fino all'11 dicembre in diretta streaming dal Palazzo dell’Informazione di AdnKronos, in piazza Mastai a Roma. "I problemi - avverte - sono in tutti i settori, il giro di affari è bloccato. Per prima cosa sono per l'abolizione delle Regioni, sovrastrutture costosissime".

"Il ridicolo di questi giorni poi - sottolinea - è stato lo sciopero dei dipendenti pubblici che sono stati stragarantiti, per non parlare dei sindacati che guardano ancora al passato e non investono sul futuro".

"Dobbiamo riformare profondamente lo Stato - sottolinea - che ha una ricchezza folle che è capace di riportarci ad un livello straordinario e i mezzi ci sono tutti".