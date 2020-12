Unindustria, nostro impegno per donne in mondo del lavoro non è di facciata

(Fotogramma/Ipa)

"Il nostro non è un impegno di facciata: sono molti anni che ci impegniamo per promuovere la presenza femminile nel mondo del lavoro in generale e nell'imprenditoria". Così Angelo Camilli, presidente di Unindustria, in occasione della quarta edizione del Premio Minerva Donna d’Eccellenza ideato da Federmanager Roma che ogni anno premia le donne manager in grado di conciliare impegno professionale e famiglia con risultati decisivi nel mondo dell’industria.

"Il Premio - sottolinea - è importante per le donne che si sono distinte nel campo imprenditoriale e manageriale, ma anche per le aziende che stanno investendo e stanno dando una particolare attenzione al mondo femminile e alle pari opportunità di inserimento e di percorso di carriere delle donne all'interno delle aziende".

"E' un lavoro - ricorda Angelo Camilli - che la nostra associazione sta facendo monitorando la situazione presso le aziende associate, promuovendo best practice di imprese che si stanno distinguendo in particolare su questo terreno e poi promuovendo anche iniziative come il Premio Minerva. Un Premio che ci è sembrato importante per dare un segnale di fiducia e ottimismo perché la presenza delle donne ha rappresentato un importante driver di sviluppo per la nostra economia".