Emendamento Cig piloti a rischio, costa troppo

(Fotogramma)

A rischio l’emendamento per finanziare la cig per i lavoratori del trasporto aereo. La proposta di modifica del deputato M5S Luciano Cantone, presentata alla manovra e al Dl Ristori, per la Cig straordinaria per i piloti è a rischio inammissibilità per problemi di coperture, visto che costerebbe i 600-700 milioni. "Dobbiamo ancora vedere il parere definitivo del governo" dice all’Adnkronos Cantone dicendosi "fiducioso sul fatto che il governo troverà una soluzione" nei due provvedimenti in esame o nei prossimi.