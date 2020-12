Le Migliori Idee Regalo di Natale con Venchi

In collaborazione con Venchi

Si avvicina il Natale 2020, tanto atteso dagli italiani ma al tempo stesso molto diverso rispetto agli anni precedenti. Cambiano anche le abitudini degli italiani per quanto riguarda il consumo di prodotti natalizi. A causa delle restrizioni, infatti, non sarà possibile andare per mercatini natalizi e negozi tipici dove acquistare il cioccolato, il pandoro e il panettone tradizionale.

A questo, ci ha pensato Venchi, con una lista di idee regalo per Natale disponibile online, da acquistare come regalo per la famiglia o per sé stessi. Si tratta di prodotti al cioccolato molto gustosi e pronti per essere spediti direttamente nelle vostre case.

Acquistare i regali di Natale online

Oggi, i regali di Natale si acquistano online e cambiano anche le tipologie di prodotti preferiti dai consumatori. Il commercio elettronico, da diversi anni, vanta di un importante aumento del fatturato e quest’ultimo periodo ha incrementato ulteriormente la percentuale di consumatori online.

Su internet è possibile trovare veramente di tutto, dai grandi negozi di abbigliamento a negozi che vendono prodotti per la casa, per bambini e prodotti tipici di Natale al cioccolato.

Chi ama il cioccolato e regala prodotti al cioccolato per Natale, può contare sui prodotti al cioccolato Venchi: prodotti di alta qualità, cioccolato pronto per essere gustato direttamente a casa, cioccolatini da dividere con adulti e bambini, con tantissime ricette e ingredienti diversi: Nocciole Piemonte IGP, Pistacchi di Bronte, Mandorle Siciliane, cioccolato fondente, al latte e bianco!

Gusta e regala il cioccolato Venchi per Natale

Idee regalo non convenzionali e di qualità, i prodotti Venchi sono il regalo perfetto da fare ai genitori, famiglia e amici. Possono essere aggiunti come tocco finale ai classici cesti natalizi, pieni di cibo tradizionale, oppure possono essere regalati singolarmente per fare bella figura con un amico o un parente.

Tavolette di cioccolato in confezioni speciali, eleganti e molto belle da conservare, il calendario dell’avvento da gustare giorno dopo giorno fino all’arrivo del Natale, una scatola regalo pieni di prodotti al cioccolato da regalare alla persona amata e tanti altri prodotti disponibile nello shop online di Venchi.

Perché si sa, il cioccolato riporta in mente i bei momenti dell’infanzia e basta poco per far tornare un sorriso. Quest’anno, in particolare, tutti abbiamo bisogno di un po’ di allegria e di tanti sorrisi pronti a distrarci dalla realtà.

Cinque prodotti Venchi da regalare a Natale

Panettone tradizionale

Panettone artigianale tradizionale di alta pasticceria, con arance candite e uvetta. 1 kg di panettone prodotto dallo Chef stellato Vivalda, pronto per essere tagliato il giorno di Natale insieme a tutta la famiglia. Realizzato con prodotti di qualità, a lunga lievitazione naturale con solo lievito madre e privo di conservanti

Maxi tavoletta nocciolata fondente di Natale 800g

Tavoletta di cioccolato fondente di alta qualità con nocciole intere del Piemonte IGP

Cioccolatini Cremino e Granblend assortiti in scatola regalo, maxi libro di Natale 725g

Bellissima scatola regalo a forma di libro natalizio con un golosissimo assortimento di Cremini e Granblend dei più svariati gusti dal cioccolato al latte al cioccolato fondente, oltre ai gusti gianduia, pistacchio e alle paste di mandorla e torroncino morbido e croccante. Il libro racconta la storia della fabbrica di cioccolato e di Babbo Natale che ricerca i regali tra i cioccolatini. Un bellissimo dono che renderà il Natale ancora più magico.

Cioccolatini assortiti in scatola regalo, cappelliera di latta 400g

Una elegante confezione in latta con assortimento misto di Chocomousse latte e fondente, Dubledone Pistacchio, Dubledone Bigusto e Dubledone Fondente. Un regalo con tute le eccellenze della fabbrica del cioccolato Venchi!

Assortimento di prodotti di cioccolato in scatola regalo, maxi cappelliera di Natale 1480g

Bellissima confezione regalo corredata da un’elegante ghirlanda natalizia, con un assortimento di cioccolate Venchi che delizieranno anche il gusto dei palati più esigenti. Il regalo perfetto per un Natale in famiglia, assaporando i gusti delle eccellenze Venchi dalla crema spalmabile fondente al sigaro al cacao aromatico, alla deliziosa tavoletta Monezuma Nibs e alla barretta al gianduia e nocciole, oltre ad un assortimento di cioccolatini deliziosi.