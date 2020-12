Google down, problema risolto: in tilt sistema di autenticazione

Fotogramma /Ipa

Google ha risolto il problema che ha causato il down dei servizi del colosso Usa. In una nota il gruppo spiega che all'origine del guasto c'era un problema al sistema di autenticazione.

Il colosso di Mountain View, con una serie di tweet, ha spiegato le cause del blackout che ha condizionato il funzionamento del motore di ricerca e bloccato una lunga serie di servizi, dalla mail alla chat fino a Youtube. "Oggi, alle 3.47 del mattino (fuso orario del Pacifico) Google ha riscontrato un'interruzione nel sistema di autenticazione per circa 45 minuti a causa di un problema relativo ad una quota di memoria interna. Il problema è stato risolto alle 4.32 del mattino e tutti i servizi sono stati ripristinati". "Attorno alle 12 GMT - si legge in un messaggio per gli utenti europei - abbiamo riscontrato problemi di accesso a molti dei nostri prodotti. La maggior parte è tornata al normale funzionamento. Stiamo continuando a indagare" I servizi, spiega quindi il colosso Usa, "sono stati ripristinati e sono attualmente attivi e funzionanti". Google "condurrà un approfondito esame in modo da assicurarsi che il guasto non si ripeta in futuro".

I problemi tecnici di Google erano diventati una delle tendenze principali su Twitter, dove l'hashtag #googledown spopolava a ogni latitudine con segnalazioni di problemi relative ai servizi collegati al colosso. In Italia, in particolare, il blackout di Google Meet ha fatto saltare improvvisamente le lezioni online di migliaia di studenti impegnati nelle aule virtuali.