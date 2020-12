Natale, traffico free: sì a invito Pisano da Tim, Vodafone e Windtre

Foto Fotogramma

Traffico free a Natale. Tim, Vodafone e Windtre hanno risposto positivamente all'appello rivolto agli operatori delle telecomunicazioni dalla ministra Paola Pisano.

"Siamo felici di aderire all’invito del Ministro per l’Innovazione tecnologica e la digitalizzazione Paola Pisano rivolto agli operatori di telecomunicazioni. Vodafone offrirà traffico gratuito e illimitato ai propri clienti dalle ore 18 del 24 dicembre e per tutta la giornata del 25 dicembre", fa sapere Vodafone. "Questa iniziativa aiuterà diversi milioni di clienti che hanno dotazioni esigue di Giga e consentirà alle persone di restare in contatto tra loro in un momento difficile ed eccezionale" spiega l'operatore.

"Per dare l’opportunità a tutti di essere più vicini durante i giorni di Natale, Tim accoglie con favore la proposta lanciata dal Ministro per l'Innovazione tecnologica e la Digitalizzazione, Paola Pisano per cui renderà gratuito il traffico dati per tutti i suoi clienti a partire dalle ore 18 del 24 dicembre fino alle 24 del 25 dicembre", si legge in una nota di Tim. "L’iniziativa -aggiunge l'operatore- conferma l’impegno dell’Azienda per connettere gli italiani e permetterà a milioni di cittadini di restare in contatto con i propri cari".

Anche Windtre risponde positivamente all'appello della ministra Pisano per le videochiamate gratuite a Natale. L'operatore offrirà ai propri clienti giga gratuiti dalla mezzanotte del 24 dicembre e per l'intera giornata di Natale.