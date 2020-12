Cashback, affondo di Boeri

(Fotogramma)

"Doppia ipocrisia col cashback: 1) spinge acquisti nei negozi anziché on line salvo poi prendersela con folle in strade con negozi; 2) premi attrattivi per redditi bassi ma andranno soprattutto a redditi medio alti dato che sono proporzionali a spesa e non a numero transazioni". Ad affermarlo in un tweet è l'economista Tito Boeri.