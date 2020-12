Covid, Diana Bracco: "Nostra piattaforma per condividere dati radiologici sul virus"

(Foto Fotogramma)

"Mi fa molto piacere che già oggi possiamo presentare un piccolo esempio di quanto la ricerca riesce a fare per fronteggiare la terribile pandemia di Covid" e dal "Centro Diagnostico Italiano e Bracco Imaging stanno lavorando alla messa online di una innovativa piattaforma di data-sharing 'AIforCovid Imaging Archive', realizzata al fine di promuovere la condivisione dei dati radiologici su Covid-19 con l’intera comunità scientifica internazionale". Ad annunciarlo è stata la presidente e amministratore delegato del Gruppo Bracco, Diana Bracco, aprendo il webinar "Beyond research and innovation – Bracco verso Expo Dubai" cui prendono parte, tra gli altri, l’Ambasciatore negli Emirati Arabi Uniti, Nicola Lener, ed il Commissario Generale per Expo Dubai Paolo Glisenti.

"Grazie all’Intelligenza Artificiale oggi infatti si possono predire gli sviluppi clinici della malattia causata da Sars-CoV-2, intervenendo tempestivamente e nel modo più appropriato" ha detto la presidente Diana Bracco.