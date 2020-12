Postepay: Ultima chiamata del 2020 per la promozione Creami Wow Weekend

In collaborazione con Postenews

Iniziative “flash sales” realizzate in alcuni weekend selezionati nel corso dell’anno in cui è possibile accedere a promozioni telefoniche esclusive e di forte appeal commerciale. È questa la strategia delle offerte di telefonia “Creami Wow weekend”, lanciate per la prima volta nel giugno del 2018 da PostePay, allo scopo di incuriosire e attrarre i clienti più smart e digitali.

Le promozioni legate alla Creami Wow Weekend sono esclusive e acquistabili unicamente nell’ambito dell’iniziativa flash sales e solo online su postemobile.it; sono disponibili solamente in alcuni weekend rappresentando così un’occasione da non perdere; hanno un pricing molto competitivo, tra i più bassi del mercato.

Per l’ultima chiamata dell’anno, nei giorni del 19 e 20 dicembre (ma disponibile in anteprima già dal 16), la Creami Wow weekend propone un bundle dati da 30GB in 4G+ con velocità di navigazione fino a 300Mbps più minuti e sms illimitati a meno di 5 euro al mese (4,99€/mese).

Tutte le informazioni su come aderire alla promozione sono disponibili su www.postemobile.it