Superbonus 110%, nuovi lavori agevolati: ecco quali

Immagine di repertorio (Fotogramma)

E' possibile ottenere il superbonus del 110% per i lavori di efficientamento energetico anche sull’immobile senza destinazione residenziale. Lo ha confermato l’Agenzia delle Entrate. Come spiega laleggepertutti.it, in pratica, magazzini, garage o depositi che appartengono alle categorie catastali C/2 e C/6 possono essere trasformati a certe condizioni in abitazioni e le opere vengono ammesse alla maxi detrazione.

A certe condizioni, si diceva. Una di queste, che dall’autorizzazione ai lavori risulti il cambio di destinazione d’uso dell’immobile. Poi, ci sono i soliti requisiti che danno accesso al superbonus, ovvero gli interventi trainanti (cappotto termico, sostituzione dell’impianto di riscaldamento esistente).

Per i lavori che vengono effettuati dopo l’11 giugno 2020 bisogna fare riferimento all’attuale definizione di impianto termico stabilita dal decreto legislativo n. 48 approvato il giorno prima, cioè lo scorso 10 giugno. Significa che rientrano tra questi impianti, e danno diritto al superbonus, anche le stufe a legna o a pellet, caminetti e termocamini fissi già installati nell’immobile da ristrutturare e da destinare ad abitazione.

Danno accesso alla maxi agevolazione pure accorpamenti o suddivisioni fatti durante i lavori in base alla situazione esistente all’inizio degli interventi, non a quella che risulta a lavori ultimati.