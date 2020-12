Alitalia: Lazzerini, fondamentale alleanza, parliamo con Air France-Klm e Lufthansa'**

Un'alleanza è "fondamentale" per la nuova Alitalia: "una compagnia che parte adesso difficilmente può vivere fuori da una grande alleanza". A sottolinearlo l'ad di Ita, Fabio Lazzerini, nel corso di un'audizione al Senato. "Stiamo discutendo con due grandi gruppi: con uno abbiamo una relazione di antica data, l'altro è un gruppo che mostrato grande interesse per la nostra compagnia", ha riferito Lazzerini per poi aggiungere che i due gruppi sono Air France-Klm e Lufthansa.