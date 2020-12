Petrolio: Unem, a novembre consumi -16%, in primi 11 mesi -17,1% (2)

I consumi di carburanti autotrazione (benzina + gasolio), con un giorno lavorativo in più, a novembre sono risultati pari a 2 milioni di tonnellate, di cui 0,4 milioni di benzina e 1,6 milioni di gasolio, con un decremento del 17,7% (-430.000 tonnellate) rispetto allo stesso mese del 2019. A pesare sui consumi di carburanti è stata l’entrata in zona rossa inizialmente di 4 Regioni (Lombardia, Piemonte, Valle D’Aosta e Calabria) e successivamente di altre 3 Regioni (Campania, Toscana e Provincia autonoma di Bolzano), con la presenza di altre 10 in zona arancione.

Complessivamente, le zone rosse e arancioni hanno infatti rappresentato il 75% dei volumi dei carburanti erogati sul territorio nazionale nel 2019. A ciò va aggiunta la riduzione dei consumi anche nelle zone gialle dovuta alle limitazioni a diverse attività commerciali e ai divieti di spostamenti in specifiche fasce orarie. In particolare: o la benzina totale ha mostrato un calo del 27,1% (-151.000 tonnellate), analogo l’andamento della benzina venduta sulla rete (-27,7%), sempre rispetto a novembre 2019; il gasolio autotrazione evidenzia un decremento del 14,9% (-279.000 tonnellate), mentre il gasolio venduto sulla rete una flessione del 23,1%, in conseguenza di un andamento meno negativo del gasolio extra-rete usato soprattutto per il trasporto merci (-7,6%).

Ancora molto negativo per il carburante per aerei che, con un -65% rispetto allo stesso mese del 2019, non mostra alcun segnale di recupero, sebbene la componente dell’aviazione militare, ancora in forte crescita (+121,6%), abbia leggermente attenuato il drastico calo degli usi di jet fuel per l’aviazione civile (-71,6%). Tra i principali prodotti petroliferi si conferma in territorio positivo, anche per questo mese, il bitume che fa registrare un vero e proprio exploit (+59,8%), dovuto ad una generalizzata attività di manutenzione stradale anche a livello comunale e alla forte richiesta del comparto industriale. Positivi anche il gasolio agricolo (+19,9%), spinto da un mese particolarmente poco piovoso, ed i lubrificanti che confermano i segni di tenuta dei mesi precedenti (+2,8%). (segue)