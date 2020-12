Da BancoPosta il prestito per ristrutturare casa

In collaborazione con Postenews

BancoPosta amplia la gamma dei servizi di finanziamento alla propria clientela con il “Prestito per la ristrutturazione della casa” con importi variabili a partire da 10 mila fino a 60 mila euro, da rimborsare in comode rate mensili, da 36 fino a 120 mesi. Con il prestito è possibile sia effettuare lavori di ristrutturazione che acquisti di mobili e accessori per la propria abitazione.

Inoltre, con la legge di bilancio del 2020, sono state confermate le aliquote maggiorate per le detrazioni fiscali che incentivano chi desidera avviare dei lavori edili nel proprio luogo di residenza, sia per l'acquisto di pannelli solari e fotovoltaici oppure per grandi elettrodomestici a basso consumo energetico. Si può richiedere un Prestito BancoPosta ristrutturazione casa in qualsiasi ufficio postale con sala consulenza.

Per info e dettagli si può visitare il sito https://www.poste.it/prodotti/prestito-bancoposta-ristrutturazione-casa.html