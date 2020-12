Cassa integrazione, affitti, incentivi: le misure in arrivo

(Fotogramma)

Cig autonomi, sconto affitti, incentivi auto. Sono diverse le misure contenute nel pacchetto di modifiche alla manovra, frutto delle riformulazioni degli emendamenti concordati tra governo e maggioranza. Vediamole nel dettaglio:

AFFITTI - I proprietari che riducono l'affitto delle case potranno beneficiare di un rimborso fino del 50%, per un massimo di 1.200 euro per l'anno 2021. ''Per l'anno 2021, al locatore di immobile ad uso abitativo, ubicato in un comune ad alta tensione abitativa, che costituisca l'abitazione principale del locatario e che riduce il canone del contratto di locazione è riconosciuto un contributo a fondo perduto fino al 50% della riduzione del canone, entro il limite massimo annuo di 1.200 euro per singolo locatore'', si legge nell'emendamento.

AUTONOMI - Arriva il 'Fondo per l’esonero dal pagamento dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti' con una dotazione di 1 miliardo di euro per il 2021. ''Al fine di ridurre gli effetti negativi sul reddito dei lavoratori autonomi e dei professionisti causati dall'emergenza epidemiologica, e favorire la ripresa della loro attività'', è istituito il fondo per ''finanziare l’esonero parziale dal pagamento dei contributi previdenziali'' per le attività che ''abbiano percepito nell’anno d’imposta 2019 un reddito complessivo non superiore a 50.000,00 euro e abbiano subito un calo di fatturato o dei corrispettivi nell’anno 2020 rispetto all’anno 2019 non inferiore al 33 per cento'', si legge nell'emendamento.

CIG AUTONOMI - Arriva la cassa integrazione per gli autonomi, da un minimo di 250 euro a un massimo di 800 euro, per il triennio 2021-2023. ''Nelle more della riforma degli ammortizzatori sociali, è istituita in via sperimentale per il triennio 2021-2023 l’indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (Iscro)'', si legge nell'emendamento. ''L’indennità è riconosciuta, previa domanda, ai soggetti che presentano i seguenti requisiti: non sono titolari di trattamento pensionistico diretto e non sono assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie; non essere beneficiari di reddito di cittadinanza; hanno prodotto un reddito di lavoro autonomo, nell’anno precedente la presentazione della domanda, inferiore al 50% della media dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nei tre anni precedenti l’anno anteriore la presentazione della domanda; hanno dichiarato nell’anno precedente alla presentazione della domanda un reddito che non sia superiore a 8.145 euro; sono in regola con la contribuzione previdenziale obbligatoria; sono titolari di partita Iva attiva da almeno quattro anni alla data di presentazione della domanda.

IMU - Stop alla prima rata dell'Imu 2021, per i settori del turismo e dello spettacolo. L'imposta municipale sugli immobili, si legge nel testo, non è dovuta per: immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali; immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi; immobili in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni; immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili.

INCENTIVI AUTO - Arrivano gli incentivi per l'acquisto di auto di autoveicoli a basse emissioni di Co2. L'incentivo parte fa un minimo di 1.000 euro nel caso di acquisto senza rottamazione e 2.000 euro per l'acquisto con rottamazione.

INDENNITA' PERSONALE SANITARIO - E' in arrivo un'indennità, nel limite massimo di 100 milioni di euro, per il personale sanitario e sociosanitario del Ssn, nell'ambito della contrattazione collettiva nazionale del triennio 2019-2021 relativa al comparto sanità. ''Al fine di valorizzare l'apporto delle competenze e dello specifico ruolo nelle attività direttamente finalizzate alla tutela del malato e alla promozione della salute ai dipendenti delle aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale appartenenti alle professioni sanitarie della riabilitazione, della prevenzione, tecnico-sanitarie e di ostetrica, alla professione di assistente sociale nonché agli operatori sociosanitari è riconosciuta, nell'ambito della contrattazione collettiva nazionale del triennio 2019-2021 relativa al comparto sanità, nei limiti dell'importo complessivo annuo lordo di 100 milioni di euro, un'indennità di tutela del malato e promozione della salute, da riconoscere con decorrenza dal 1 gennaio 2021 quale parte del trattamento economico fondamentale'', si legge nell'emendamento.

IVA - ''Le cessioni di vaccini anti Covid-19, autorizzati dalla Commissione europea o dagli Stati membri, e le prestazioni di servizi strettamente connesse a detti vaccini sono esenti dall'imposta sul valore aggiunto, con diritto alla detrazione dell'imposta'' è un'altra delle misure contenute nel pacchetto di modifiche alla manovra. L'esenzione riguarda anche la cessione di kit diagnostici.

KIT DIGITALIZZAZIONE - Arriva il 'Kit digitalizzazione', che comprende un cellulare e un abbonamento a internet per un anno, in comodato d'uso, per le famiglie con un reddito Isee non superiore a 20.000 euro annui. ''Al fine di ridurre il fenomeno del divario digitale, in via sperimentale'' per i nuclei familiari ''non titolari di un contratto di connessione internet e di un contratto di telefonia mobile, che si dotino del sistema pubblico di identità digitale (Spid), per il tramite di Poste italiane o di altri identity provider abilitati, è concesso in comodato gratuito per un anno un telefono mobile dotato di connettività'', si legge nell'emendamento.

NEO MAMME - ''Al fine di sostenere il rientro al lavoro delle madri e favorire la conciliazione dei tempi di lavoro e dei tempi di cura della famiglia'', per l’anno 2021 è previsto lo stanziamento di 50 milioni di euro, ''da destinare al sostegno e alla valorizzazione delle misure organizzative adottate dalle imprese per favorire il rientro al lavoro delle lavoratrici madri dopo il parto''.

NEO PAPA' - I neo papà avranno diritto a 10 giorni di congedo obbligatorio di paternità per la nascita dei figli nel 2021. Attualmente sono 7 i giorni di congedo obbligatorio.

POLIZIA - Arrivano risorse aggiuntive per pagare gli straordinari e le indennità, per il mese di gennaio 2021, alle forze di polizia (52,2 mln), ai vigili del fuoco (2,6 mln) e alla polizia penitenziaria (1,4 mln).

SCUOLE PARITARIE - Incrementare di 50 milioni di euro il contributo per le scuole paritarie che accolgono alunni con disabilità è un'altra delle proposte del pacchetto di modifiche alla manovra, frutto delle riformulazioni degli emendamenti concordati tra governo e maggioranza.

SUGAR TAX - La sugar tax entrerà in vigore nel 2022 e non, come prevede la normativa attuale, dal 1 luglio 2021. La nuova tassa è già stata oggetto di un primo slittamento, a causa del coronavirus, che ha posticipato la sua introduzione di sei mesi (era fissata al primo gennaio 2021).