Manovra 2021, incentivi auto per acquisto e rottamazione

(Fotogramma)

Arrivano gli incentivi per l'acquisto di auto di autoveicoli a basse emissioni di Co2 con la Manovra 2021. L'incentivo parte fa un minimo di 1.000 euro nel caso di acquisto senza rottamazione e 2.000 euro per l'acquisto con rottamazione. La misura è contenuta nel pacchetto di modifiche alla manovra, frutto delle riformulazioni degli emendamenti concordati tra governo e maggioranza.

Arriva anche il 'Fondo per l’esonero dal pagamento dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti' con una dotazione di 1 miliardo di euro per il 2021. ''Al fine di ridurre gli effetti negativi sul reddito dei lavoratori autonomi e dei professionisti causati dall'emergenza epidemiologica, e favorire la ripresa della loro attività'', è istituito il fondo per ''finanziare l’esonero parziale dal pagamento dei contributi previdenziali'' per le attività che ''abbiano percepito nell’anno d’imposta 2019 un reddito complessivo non superiore a 50.000,00 euro e abbiano subito un calo di fatturato o dei corrispettivi nell’anno 2020 rispetto all’anno 2019 non inferiore al 33 per cento'', si legge nell'emendamento.