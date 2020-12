Sconto affitto casa, quanto vale e a chi spetta

(Fotogramma)

Sconto affitti nella manovra 2021. I proprietari che riducono l'affitto delle case potranno beneficiare di un rimborso fino del 50%, per un massimo di 1.200 euro per l'anno 2021. La misura è contenuta nel pacchetto di modifiche alla manovra, frutto delle riformulazioni degli emendamenti concordati tra governo e maggioranza. ''Per l'anno 2021, al locatore di immobile ad uso abitativo, ubicato in un comune ad alta tensione abitativa, che costituisca l'abitazione principale del locatario e che riduce il canone del contratto di locazione è riconosciuto un contributo a fondo perduto fino al 50% della riduzione del canone, entro il limite massimo annuo di 1.200 euro per singolo locatore'', si legge nell'emendamento.