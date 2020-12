Bonus per chef ristoranti in Manovra 2021: come funziona

(Fotogramma)

Spunta il bonus per gli chef: un emendamento riformulato alla Manovra 2021 che sarà esaminato in commissione Bilancio propone, a sostegno del settore della ristorazione fortemente colpito dalla crisi del Covid, di introdurre un credito d'imposta fino al 40% delle spese sostenute - tra il primo gennaio 2021 e il 30 giugno 2021 - dai cuochi professionisti di alberghi e ristoranti per l'acquisto di macchinari e attrezzature professionali e per i corsi di aggiornamento. Il credito d'imposta spetta fino ad un massimo di 6mila euro, nel limite complessivo di 1 milione per il 2021, ed è utilizzabile solo in compensazione.