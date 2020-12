Cashback, procedura per rimborso: cosa c'è da sapere

Foto Fotogramma

In alcuni casi il cashback non funziona, ovvero non si ottiene il rimborso promesso. L’extracashback di Natale, diventato un’anticipazione di quella che sarà l’agevolazione vera e propria spalmata su tutto il 2021, ha avuto subito un grande successo, al punto da mandare temporaneamente in crash l’applicazione dedicata.

Bisogna però assicurarsi di aver eseguito correttamente tutti i passaggi necessari per avere l’agognato 10% della propria spesa. Intanto, scrive Money.it, la regola numero uno è questa: se una transazione viene memorizzata nella sezione portafoglio dell’app Io e quindi viene conteggiato il 10% di rimborso, vuol dire che il vostro acquisto è stato 'salvato' e che, se eseguirete almeno dieci transazioni, avrete diritto al bonus.

Se invece la transazione non compare nella sezione portafogli, vuol dire che non è stata memorizzata e quindi non rientrerà nel conteggio.

Non tutte le transazioni, infatti, danno diritto al rimborso. Per sapere se un singolo acquisto dà diritto al bonus si può controllare se il negoziante è abilitato al cashback.

È possibile farlo immediatamente dopo aver pagato. Sulla ricevuta del Pos c’è scritto se il circuito usato per pagare è convenzionato con PagoPa. Se sì, la transazione verrà conteggiata ai fini del cashback, altrimenti no.

Se, spulciando le transazioni eseguite, non se ne trovano alcune – quelle più vecchie – un motivo può essere che si è partiti in quarta troppo presto con gli acquisti: servono 24 ore dalla registrazione al cashback perché si inizino a conteggiare i rimborsi.

Bisogna sempre tenere presente che per memorizzare i pagamenti sull’app servono circa 72 ore. Quindi se per qualche giorno la transazione non compare sull’app è tutto normale.

Occorre però controllare che al termine delle 72 ore il bilancio del cashback sia aggiornato sull’app. Se questo non succede e quindi passano parecchi giorni prima di veder crescere il vostro rimborso è possibile che ci sia qualcosa che non va.

È accaduto per esempio ad alcuni utenti di aggiungere le proprie carte all’app Io ma di non abilitarle al cashback. Non basta infatti associare il proprio bancomat o la propria carta di credito all’app: bisogna attivarle al cashback con una funzione che si trova alla sezione metodi di pagamento, sotto ciascuna carta caricata.

Se questa operazione non viene fatta, anche se avete Spid o carta d’identità elettronica, l’app Io, siete iscritti al cashback e avete aggiunto le vostre carte non si otterrà alcun rimborso. Perciò è bene controllare di aver proceduto anche ad abilitare questa funzione.