Manovra 2021, congedi e fondi: novità per mamme e papà

Fotogramma

Novità per mamme e papà negli emendamenti alla manovra 2021 approvati finora in commissione Bilancio alla Camera. Il ddl è atteso in Aula lunedì.

Sale infatti da 7 a 10 giorni dal 2021 il congedo parentale obbligatorio per i papà, mentre è previsto uno stanziamento pari a 50 milioni per agevolare il ritorno al lavoro delle neo mamme. Le risorse sono destinate al sostegno e alla valorizzazione delle misure organizzative adottate dalle imprese per favorire il rientro al lavoro delle lavoratrici madri dopo il parto. Via libera anche ad un assegno mensile da 500 euro per le mamme single disoccupate o monoreddito con un figlio che abbia una disabilità di almeno il 60%.

Fondo con una dotazione da 1,5 milioni di euro l'anno per ciascun anno dal 2021 al 2023 per il finanziamento dell'accoglienza di genitori detenuti con figli in case famiglie.