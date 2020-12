Smartphone e internet gratis, i requisiti

Cellulare e internet gratis. Arriva il 'Kit digitalizzazione', che comprende un cellulare e un abbonamento a internet per un anno, in comodato d'uso, per le famiglie con un reddito Isee non superiore a 20.000 euro annui.

“Nel corso dell’esame della Manovra in commissione Bilancio abbiamo approvato un emendamento per ridurre il divario digitale, garantendo ad un membro di ogni famiglia con Isee inferiore ai 20.000 euro, senza connessione internet e contratto di telefonia mobile, di ricevere in comodato d’uso un cellulare con abbonamento a due quotidiani online e l’app “IO” della pubblica amministrazione", spiega in una nota il deputato Davide Serritella, della commissione Trasporti.

"Per accedere al beneficio è richiesta l’identità digitale SPID, che si può ottenere facilmente attraverso Poste Italiane o un altro identity provider abilitato. Compiamo un altro passo verso l’Italia digitale, dopo il cashback e in attesa degli investimenti del Recovery Fund", aggiunge.

"Grazie ad una proposta di Forza Italia, la legge di bilancio favorirà la fruizione della didattica a distanza per i ragazzi appartenenti a nuclei familiari con un reddito Isee non superiore a 20mila euro annui. Negli scorsi mesi per tanti studenti non è stato possibile partecipare alle lezioni online a causa del digital divide, adesso con il kit per la digitalizzazione la manovra azzererà insopportabili diseguaglianze", dice Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati.

"Sarà, infatti, concesso in comodato gratuito un dispositivo elettronico dotato di connettività per un anno oppure un bonus di equivalente valore da utilizzare per le medesime finalità. Speriamo, naturalmente, che la scuola possa presto tornare per tutti in presenza, ma se nei prossimi mesi dovessimo procedere con la Dad, con questo kit garantiremo a tutti, nessuno escluso, l’accesso alla didattica”, conclude Gelmini.