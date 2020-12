Intesa Sanpaolo Rent Foryou, la soluzione del gruppo per il noleggio

Anna Roscio, responsabile Direzione Sales & Marketing Imprese Intesa Sanpaolo (credits:Michele d'Ottavio)

Intesa Sanpaolo entra nel mercato del noleggio operativo con Intesa Sanpaolo Rent Foryou. Il servizio, nato nel novembre scorso, si rivolge alle imprese produttrici, distributrici e alle loro aziende clienti, anche di piccolissime dimensioni, consentendo loro di usufruire delle ultime tecnologie sul mercato in tempi ristretti.

La società è nata dall'acquisizione di Euroconsult RD Spa, società tra i top performer italiani indipendenti nel noleggio operativo con oltre 2.000 fornitori sono già convenzionati per fornire il noleggio di beni a oltre 10 mila imprese clienti. E con questa operazione, il Gruppo Intesa Sanpaolo si è posto l'obiettivo di offrire un’ulteriore soluzione innovativa, semplice e sostenibile, arricchendo l’offerta tradizionale bancaria rivolta alle imprese sostenendole nella fase di rilancio e di crescita, anche attraverso il potenziamento delle proprie strutture produttive. Il noleggio rappresenta infatti una formula che permette alle imprese di disporre dei beni e dei servizi necessari all’attività produttiva, tramite il pagamento di un canone periodico: una soluzione commerciale innovativa e pratica quindi, che permette di non ricorrere all’acquisto del bene con positivi vantaggi nei bilanci delle imprese stesse e favorendo il rinnovo delle dotazioni necessarie.

In un momento di incertezza economica, il noleggio dei beni strumentali può quindi rappresentare uno strumento per stimolare le imprese agli investimenti, alla ricerca di nuove tecnologie e supportare la crescita, consentendo vantaggi anche in termini di sostenibilità ed equilibrio finanziario in quanto consente il risparmio di capitale proprio - con il noleggio l’impresa ottiene il bene per la propria attività senza impegnare capitale e senza appesantimenti di immobilizzazioni nello stato patrimoniale -, il miglioramento della situazione finanziaria - migliora i ratios di indebitamento in quanto non rappresenta un debito per l’azienda ma solo un canone in conto economico -, flessibilità - il non ha durate minime. Inoltre a fine locazione il bene torna in possesso del produttore che ha diverse opzioni possibili per reinserirlo sul mercato, in una logica di circular economy e di sostenibilità - ed efficienza fiscale - il noleggio è deducibile integralmente sia a fini IRES che a fini IRAP senza limitazioni di durata minima. Negli ultimi cinque anni, inoltre, il mercato del noleggio non auto in Italia è cresciuto a tassi di circa il 17% annuo ed ha interessato grandi player finanziari nazionali ed internazionali e ha coinvolto circa 120.000 imprese del territorio nazionale.

La società rientra nel perimetro di Banca dei Territori di Intesa Sanpaolo nella direzione Marketing imprese guidata da Anna Roscio. Il presidente e l’amministratore delegato della società sono rispettivamente Mauro Federzoni e Gabriele Ronco, manager che hanno sviluppato la propria esperienza lavorativa ricomprendo incarichi di responsabilità all’interno del Gruppo Intesa Sanpaolo.

"Con questa operazione Intesa Sanpaolo offre alle proprie imprese clienti un’ulteriore soluzione che si affianca all’offerta più tradizionale. – ha dichiarato Anna Roscio, responsabile Direzione Sales & Marketing Imprese Intesa Sanpaolo -. Nel contesto attuale in cui la tecnologia si evolve in tempi rapidi e le imprese hanno la necessità di essere sempre al passo con le ultime novità, il noleggio è tra le soluzioni ideali per avere a disposizione hardware e software di ultima generazione, anche in un’ottica di Impresa 4.0 e di circular economy. Dal punto di vista finanziario, i canoni possono essere pianificati in base alle esigenze della propria attività".