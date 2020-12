OnePlus 'riscrive' l'8T con il concept che cambia colore

OnePlus 8T Concept

Dopo il successo del lancio del Concept One, visto nell'edizione 2020 del CES, OnePlus presenta l'8T Concept, smartphone elaborato dal team di OnePlus Gaudí, frutto del lavoro di un multiculturale e diversificato di 39 designer con sede a Shenzhen, Taipei, New York e in diverse parti dell’India.

A contraddistinguere questo concept è - secondo l'azienda - un nuovo tipo di interattività più naturale e “biologica” che fonde il design organico con quello industriale: è il design ECMF (Electronic, Color, Material and Finish) che in questo prototipo ha preso la forma di una pellicola che cambia colore grazie all’ossido di metallo contenuto nel vetro, in quanto lo stato di valenza degli ioni metallici varia a seconda del voltaggio. Ciò significa che quando l'ossido metallico si attiva il colore del vetro cambia da un blu scuro ad un argento chiaro.

L’ECMF diventa interattivo con il modulo radar mmWave che trasmette e riceve onde elettromagnetiche, un segnale che - una volta elaborato - permette al dispositivo di percepire, visualizzare, localizzare e tracciare gli oggetti. OnePlus lo definisce il Reactive Sensing che in futuro potrebbe portare a nuovi servizi come le notifiche touchless, con cui lo smartphone farebbe lampeggiare i colori per una chiamata in arrivo, mentre gli utenti potrebbero accettare o rifiutare la chiamata con un semplice gesto, oppure un monitor per la respirazione, che consentirebbe al colore di cambiare in sincronia con quest’ultimo e rendendo il telefono un dispositivo di biofeedback.