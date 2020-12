Tv: da UniCredit operazione da 16 mln per Palomar con Garanzia Italia**

UniCredit ha erogato un finanziamento da 16 milioni di euro a favore di Palomar, una delle società di produzioni televisive e cinematografiche leader in Italia che ha realizzato tra le altre “Montalbano”, la fiction italiana di maggior successo negli ultimi 10 anni. Il finanziamento è stato garantito digitalmente in poche ore da Sace nell'ambito del programma Garanzia Italia.

Le risorse finanziarie rinvenienti dall’operazione di finanziamento, saranno utilizzate dalla società "per finanziare nuove importanti produzioni che saranno distribuite poi anche a livello internazionale e si aggiungono - sottolinea una nota- a un’altra recente operazione di 4 milioni di euro garantita dal Fondo Centrale di Garanzia e utilizzata per il sostegno al circolante dell’azienda".

Palomar, fondata da Carlo Degli Esposti nel 1986, e che dal 2019 è entrata a far parte del Gruppo francese Mediawan, è una delle società di produzione televisive e cinematografiche di maggior esperienza in Italia, leader nel mercato della fiction per i maggiori network televisivi. Ad oggi la società ha realizzato e distribuito più di 100 produzioni tra le quali gran parte dei maggiori successi nella fiction televisiva italiana degli ultimi dieci anni nonché opere cinematografiche che si sono aggiudicate importati riconoscimenti. Oltre a “Montalbano” Palomar ha prodotto la serie tv “Il Nome della Rosa”, i film “La Paranza dei Bambini” che si è aggiudicato l’Orso d’argento per la migliore sceneggiatura alla Berlinale 2019 e “Volevo Nascondermi” che è valso l’Orso d’argento come migliore attore a Elio Germano alla Berlinale 2020, solo per citare alcuni titoli.