Prezzi carburanti, solo aggiustamenti sulla rete

(Fotogramma)

Solo piccoli aggiustamenti sulla rete carburanti italiana. Oggi infatti non si registrano interventi delle compagnie sui prezzi raccomandati e le medie dei prezzi praticati sul territorio risultano poco mosse. Intanto ieri le quotazioni dei prodotti petroliferi in Mediterraneo hanno chiuso in discesa (dopo due sedute consecutive all’insegna dei rialzi) per i timori legati alla “variante inglese” del Covid e ai possibili impatti sul ciclo economico.

Tornando ai prezzi praticati, in base all'elaborazione di Quotidiano Energia dei dati alle 8 di ieri comunicati dai gestori all'Osservaprezzi carburanti del Mise, emerge che il prezzo medio nazionale praticato della benzina, in modalità self, resta a 1,436 euro al litro con i diversi marchi compresi tra 1,428 e 1,452 euro/litro (no logo 1,411). Il prezzo medio praticato del diesel, sempre in modalità self, è fermo a 1,308 euro/litro, con le compagnie posizionate tra 1,304 e 1,324 euro/litro (no logo 1,285).

Quanto al servito, per la benzina il prezzo medio praticato è 1,581 euro/litro (1,580 il livello rilevato ieri) con gli impianti colorati che mostrano prezzi medi praticati tra 1,531 e 1,649 euro/litro (no logo 1,463). La media del diesel è 1,458 euro/litro (ieri 1,457), con i punti vendita delle compagnie con prezzi medi praticati compresi tra 1,414 e 1,534 euro/litro (no logo 1,338). Infine, il Gpl va da 0,589 a 0,627 (no logo 0,578).