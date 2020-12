Cashback di Natale, ultimi giorni per partecipare: come funziona

Fotogramma

Cashback di Natale in scadenza. Ultimi giorni, infatti, per partecipare al programma 'extra' di Stato che sarà valido per tutti gli acquisti in negozi non online effettuati entro il 31 dicembre 2020. Dal primo gennaio 2021, quindi, entrerà a regime il vero e proprio programma Cashback.

COME FUNZIONA - Effettuando almeno 10 acquisti con carte e app di pagamento entro il 31 dicembre 2020, si potrà ottenere un rimborso del 10% di quanto speso fino ad un massimo complessivo per l'intero periodo di 150 euro. Non c’è un importo minimo di spesa, ma sono necessarie almeno 10 transazioni senza limitazioni merceologiche (sono ammessi al programma, ad esempio, acquisti in bar e ristoranti, pieni di benzina, generi alimentari, vestiti o elettrodomestici).

Vengono conteggiati i pagamenti fatti presso i punti vendita fisici o verso artigiani e professionisti (idraulici, elettricisti, medici, avvocati) che siano dotati di un dispositivo di accettazione dei pagamenti elettronici, come il Pos, che consenta la partecipazione al programma. Sono, invece, esclusi gli acquisti online.

CASHBACK DI NATALE, LE DIFFERENZE - Quali sono le differenze fra il Cashback di Natale e il Cashback in vigore dal 1° gennaio 2021? Le condizioni e le modalità di partecipazione restano le stesse che valgono anche per gli altri periodi, tranne che per il numero minimo di transazioni da effettuare nel periodo per ottenere il rimborso che saranno 10 invece che 50, l’assenza del Super Cashback: non è previsto infatti il rimborso speciale di 1500€ per i primi 100mila cittadini che effettuano più transazioni nel periodo. Il rimborso massimo in tutti i periodi è pari a 150 euro. L’ammontare del Cashback sarà dato dalla somma dei rimborsi sulle singole transazioni valide ai fini del programma, che sono pari al 10% dell’importo per transazioni fino ai 150 euro, o pari a 15 euro per transazioni pari o superiori a 150 euro.

COME ISCRIVERSI - Assicurati di avere SPID (la tua identità digitale) o, in alternativa, la Carta di Identità Elettronica (CIE 3.0) abbinata al PIN che hai ricevuto al momento del rilascio. Scarica l’App IO: dopo aver scaricato e installato l’applicazione sul tuo smartphone o tablet, devi effettuare l’accesso tramite le tue credenziali SPID oppure con la tua CIE abbinata al PIN. Puoi registrarti al Programma Cashback anche tramite la tua banca, l’ufficio postale o gli altri soggetti che emettono carte e app di pagamento. In fase di registrazione al Cashback, dovrai inserire: gli estremi identificativi di uno o più carte di credito, carte di debito o prepagate (Amex, Bancomat, Diners, Maestro, Mastercard, PostePay, VISA, V-Pay) o attivare il Cashback sul tuo account Satispay. Da gennaio sarà inoltre possibile inserire account Apple Pay, Google Pay e anche altre tipologie di carte e app che aderiranno all’iniziativa; il codice IBAN del tuo conto su cui vuoi ricevere i rimborsi.

RIMBORSI - Riceverai i rimborsi del Programma Cashback con un bonifico sull’IBAN che hai indicato in fase di registrazione o in un momento successivo. Ma attenzione: per ricevere l’Extra Cashback di Natale (8-31 dicembre 2020) è necessario comunicare l’IBAN entro la fine di dicembre 2020.