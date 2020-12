App Io e Pa, "entro 28 febbraio tutti i servizi"

(Foto Fotogramma)

Bisogna "riuscire entro il 28 febbraio a portare tutti i servizi sulla App Io perché deve essere importante per la Pubblica amministrazione far avere tutti i servizi su smartphone in maniera che tramite una app le persone possano pagare i bollettini e avere ad esempio, l'erogazione dei bonus e dei servizi della Pa". Lo ha detto il ministro per la Pa Fabiana Dadone a 'L'Aria che tira' su La 7. "Non nego che ci sia qualcosa da migliorare, - ha aggiunto -ci saranno stati degli incidenti iniziali" rispetto al cashback e allo Spid "ma resta il fatto che tantissimi servizi li abbiamo erogati grazie alla digitalizzazione durante il periodo pandemico. A sistema funzionerà ancora meglio".