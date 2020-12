Superbonus, c'è la proroga

(Fotogramma)

Tra le novità introdotte dalla manovra, che ieri ha incassato l'ok della Camera e ora passa all'esame del Senato, c'è il via libera alla proroga del superbonus al 110% per l'efficientamento energetico degli immobili e la sicurezza antisismica per tutto il 2022.

L'estensione è fino al 30 giugno 2022, ma nei sei mesi successivi si potranno completare i lavori, quindi si tratta di una formula sei mesi più sei mesi, che allunga fino al dicembre 2022 la proroga.

Il superbonus è un’agevolazione prevista dal Decreto Rilancio che eleva al 110% l’aliquota di detrazione delle spese sostenute per specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi antisismici, di installazione di impianti fotovoltaici o delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.