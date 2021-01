Enasarco, Catarci: "Sfide importantissime per futuro, serve larga partecipazione sociale"

"C'è grande soddisfazione e senso di responsabilità per il ruolo che mi è stato conferito dai colleghi, e anche grande consapevolezza delle importanti sfide che ci aspettano". Così Leonardo Catarci, neo vice presidente vicario di Enasarco, l'ente nazionale di assistenza per gli agenti e i rappresentati di commercio, commenta, con Adnkronos/Labitalia, la sua elezione da parta del Cda della Fondazione.

"Il consiglio di amministrazione -spiega Catarci- è chiamato a rinnovare e a rilanciare l'efficienza e la trasparenza della Fondazione in un momento storico unico come quello che sta attraversando non solo il nostro Paese ma il mondo intero" per l'emergenza da pandemia di coronavirus.

Un momento storico che richiede unità e consapevolezza , sottolinea Catarci. "Le sfide che ci troveremo ad affrontare -spiega il neo vice presidente vicario di Enasarco- richiedono un grande sacrificio e soprattutto una grande e larga partecipazione. Sono sfide importantissime, e il compito che ci attende è tutt'altro che facile. Per quanto riguarda gli obiettivi primari del nostro mandato io credo che ci sia innanzitutto l'obiettivo di proiettare Enasarco verso il futuro, l'Enasarco 4.0", aggiunge ancora Catarci. E in questa strada verso il futuro dell'Ente degli agenti e dei rappresentanti di commercio, conclude, "è di straordinaria importanza valorizzare e potenziare tutte le iniziative di tipo assistenziale, implementando i servizi soprattutto sul fronte della informazione e della formazione".