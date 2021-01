Tim down, niente internet: cosa succede

L'hashtag #Timdown vola su Twitter a causa dei problemi denunciati da utenti di tutta Italia, alle prese con l'impossibilità di accedere a internet con i loro modem. Le segnalazioni, a giudicare dai tweet sul tema 'Tim down', arrivano da diverse zone del paese: Roma, Napoli, Milano. I primi messaggi su Twitter fanno riferimento a problemi evidenziati nella notte. In mattinata, le segnalazioni si sono moltiplicate tra le difficoltà di chi dovrebbe lavorare in smart working da casa. Il sito downdetector.it, che offre un monitoraggio in tempo reale dei problemi, evidenzia un picco delle segnalazioni attorno alle 9.30.