Poste, per Morningstar BancoPostaFondi tra le prime 50 in Europa

BancoPosta Fondi SGR, la società di gestione del risparmio dedicata ai clienti di Poste Italiane, si è posizionata tra i 50 migliori asset manager europei della categoria 'small'. Ad affermarlo è l’ultimo Morningstar rating analysis of European investment funds, lo studio trimestrale curato da Morningstar, che rappresenta una valutazione quantitativa del rendimento aggiustato per il rischio per l’intera offerta dei fondi comuni d’investimento ed Etf (Exchange traded fund) domiciliati nel Vecchio Continente.

La metodologia di calcolo utilizzata da Morningstar è lo 'Star rating', il rating a stelle divenuto ormai famoso e riconosciuto in tutto il mondo, che assegna ai fondi oggetto di analisi da 1 a 5 stelle sulla base delle performance passate corrette per il rischio, attribuendo maggior peso alle performance di medio e lungo termine (cinque e dieci anni) rispetto a quelle di breve periodo (tre anni).

“Nell’ultimo report – spiega Poste in una nota - gli analisti di Morningstar dimostrano l’esperienza e la qualità raggiunte negli anni da BancoPosta Fondi SGR che, oltre alla capacità di gestione diretta, unisce l’abilità nella analisi e selezione di asset manager terzi, offrendo ai clienti di Poste Italiane prodotti di risparmio gestito a valore aggiunto nel panorama dell’industria italiana”.