Recovery, ecco piano per Conte: fino a 18 miliardi per sanità

(Fotogramma)

Potenziamento dei progetti per la sanità con risorse fino a 18 miliardi di euro e per le infrastrutture, l'istruzione e la cultura. Sarebbero queste, secondo quanto si apprende da fonti di governo, alcune delle principali novità previste dall'aggiornamento del piano sul Recovery Fund che il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri si appresterebbe a consegnare al Presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Il piano secondo quanto riferiscono le stesse fonti, dovrebbe arrivare in mattinata a Palazzo Chigi.